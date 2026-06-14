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МАГАТЭ готово стать посредником в проверке сделки США и Ирана

Гросси отметил, что МАГАТЭ не может подключиться к сделке Ирана и США автоматически.

Источник: Комсомольская правда

МАГАТЭ готово стать посредником при проверке возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает Ренхап.

Гросси выступил на встрече с представителями мировых СМИ в Вене. Там он прокомментировал возможное участие агентства в будущей сделке между Вашингтоном и Тегераном.

«Самое важное в агентстве — проверка, и наше участие — очень важная формальность, которая должна присутствовать», — сказал глава МАГАТЭ.

При этом Гросси уточнил, что агентство не может автоматически взять на себя такую роль. Если США и Иран договорятся и попросят МАГАТЭ проверять выполнение условий сделки, ему придется обратиться за разрешением к Совету управляющих агентства.

Немногим ранее KP.RU писал, что США и Иран обсуждают проект меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. Среди них назывались прекращение боевых действий, снятие морской блокады, восстановление судоходства через Ормузский пролив, частичная отмена санкций и доступ Тегерана к замороженным активам. Отдельно отмечалось, что будущая сделка должна касаться обогащенного урана, санкций и экономического восстановления Ирана.

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