Врач Сидорова развенчала мифы о донорстве костного мозга

«Я бы хотела сказать о донорстве костного мозга, потому что как врач-гематолог и специалист по трансплантации костного мозга я хорошо понимаю, насколько это важно. Самый частый страх людей связан с тем, что у донора якобы заберут часть “спинного мозга”. Это не соответствует действительности. Есть два основных способа заготовки клеток. В одном случае клетки получают из периферической крови после специальной подготовки препаратами, которые временно выводят нужные клетки из костного мозга в кровь. Во втором случае костный мозг берут из костей таза в условиях операционной под анестезией», — пояснила она.