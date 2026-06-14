В Красноярске будут судить лжемебельщика

Осенью 2025 года в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от жительницы краевого центра 1983 г.р. Она сообщила, что мастер по изготовлению мебели взял с нее предоплату, однако заказ так и не был выполнен. При этом мужчина заблокировал ее номер во всех мессенджерах. Причиненный его действиями ущерб составил порядка 47 тысяч рублей.