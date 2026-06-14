В Красноярске будут судить лжемебельщика

В Красноярске перед судом предстанет мошенник, который обманом выманил у женщины предоплату за изготовление мебели.
Осенью 2025 года в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от жительницы краевого центра 1983 г.р. Она сообщила, что мастер по изготовлению мебели взял с нее предоплату, однако заказ так и не был выполнен. При этом мужчина заблокировал ее номер во всех мессенджерах. Причиненный его действиями ущерб составил порядка 47 тысяч рублей.
Как установили полицейские, в сентябре женщина увидела объявление об изготовлении мебели и заказала мастеру кухонный гарнитур и вытяжку. Мужчина несколько раз просил перевести предоплату на материалы, но при этом не приступал к работе. После того, как потерпевшая отказалась платить дальше, он перестал выходить на связь.
Полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый за мошенничество житель краевого центра 1965 г.р. Мужчина изначально не собирался заниматься изготовлением мебели, поэтому просто брал деньги якобы на материалы, а тратил их на собственные нужды.
Следователем следственного отдела № 7 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.