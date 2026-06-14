Степашин рассказал о «большой засаде» со стороны ИИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект в книжной сфере надо контролировать, иначе авторское право может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
«Искусственный интеллект — очень большая засада. Он должен способствовать (развитию сферы — ред.), но не управлять», — сказал он.
Степашин подчеркнул, что контролировать использование ИИ в литературе просто необходимо.
«Что касается книг, если искусственный интеллект будет не под контролем, не под надзором, у нас исчезнет авторское право писателей, издателей и так далее», — заключил он.