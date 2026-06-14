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Степашин рассказал о «большой засаде» со стороны ИИ

Степашин назвал угрозу со стороны ИИ в книжной сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект в книжной сфере надо контролировать, иначе авторское право может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Искусственный интеллект — очень большая засада. Он должен способствовать (развитию сферы — ред.), но не управлять», — сказал он.

Степашин подчеркнул, что контролировать использование ИИ в литературе просто необходимо.

«Что касается книг, если искусственный интеллект будет не под контролем, не под надзором, у нас исчезнет авторское право писателей, издателей и так далее», — заключил он.