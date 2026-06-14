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Нелегальная свалка поглотила огромную территорию во Фролово

В Волгоградской области выявлена очередная свалка-гигант, на этот раз на территории города.

В Волгоградской области выявлена очередная свалка-гигант, на этот раз на территории города Фролово. Площадь загрязнённой территории составила 25 123 кв.м., что составляет больше шести футбольных полей.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в ходе выездного обследования обнаружено, что внушительный земельный участок загрязнен множественными навалами отходов. Отобраны пробы почвы для установления превышения загрязняющих веществ.

— По результатам проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, как компоненту окружающей среды, а также принято процессуальное решение, — сообщили в природоохранном ведомстве.

Напомним, что инспекторы Росприроднадзора принимают меры и по факту несанкционированных сбросов отходов у села Заплавное Ленинского района, где также выросла огромная свалка.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.