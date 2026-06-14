Эксперт Литвинов рассказал о полезных свойствах банных веников

При регулярном и правильном применении банные процедуры тренируют сердце, сосуды и иммунитет. Однако они противопоказаны людям, недавно перенесшим инфаркты или инсульты, а также пациентам с ишемической болезнью сердца, выраженным атеросклерозом, гипертонической болезнью II-III степени, тромбофлебитом, острыми инфекциями с температурой, эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Плаванье в холодном бассейне после бани у неподготовленных людей и при скрытой патологии может вызвать резкий скачок давления, опасный для сердца.