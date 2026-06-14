Парашютисты федеральной Авиалесоохраны тушат «шелкопрядные» пожары на севере Красноярского края

На 13 июня в Красноярском крае Авиалесоохрана и наземные лесные службы проводят работы по тушению 37 пожаров на площади, пройденной огнем 11,6 тыс. га. За сутки на тушение пожаров привлекались более 860 человек (команды Авиалесоохраны и региональных наземных лесопожарных служб, а также работники арендаторов лесных участков) и 30 единиц наземной техники. На мониторинге лесопожарной обстановки работали 17 воздушных судов. На доставке и переброске сил и средств при тушении лесных пожаров работали 15 воздушных судов.