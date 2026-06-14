Парашютисты федеральной Авиалесоохраны тушат «шелкопрядные» пожары на севере Красноярского края

Федеральная Авиалесоохрана начала взpывныe работы для тушения «шелкопрядных» очагов в Красноярском крае. Проведение таких работ начато в Енисейском округе региона, где лесопожарная обстановка осложнена не только массовой вспышкой от гроз труднодоступных и удаленных лесных пожаров, но и возникновением возгораний на территориях, пораженных сибирским шелкопрядом.
Как рассказали в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, поврежденные насекомыми деревья массово усохли и образовали протяженные завалы с экстремальной высокой горимостью. Доставка техники в районы возникновения таких пожаров невозможна из-за отсутствия дорог. Тушение идет вручную. Особую трудоемкость борьбе с огнем придает необходимость распиловки и разборки завалов перед прокладкой минерализованных полос для пуска от них контролируемого встречного отжига.
Тушению мешает ветер. Его порывы перебрасывают огонь через ручьи и реки, которые могли бы быть опорными негоримыми полосами для пуска от них контролируемого встречного отжига.
В некоторых случая ветер широкими размахами подгоняет огонь и перекидывает его через уже проложенные минерализованные полосы. У пожаров образуются новые языки и кромки.
Для прокладки минерализованных полос на ряде шелкопрядных пожаров парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны начали взрывные работы. Применяется детонирующий шнур высокой мощности.
Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 216 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. Дополнительно прибыли и прибывают еще 156 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии и Забайкальского края.
В настоящее время на крайнем Севере Красноярского края территории прогреваются и просыхают по направлению к Северному Ледовитому океану. Из-за грозовой деятельности начинает увеличиваться число возгораний в этом направлении в Эвенкийском и Туруханском округах. Чтобы усилить переброску сил и средств тушения на наиболее северные пожары в соответствии с динамикой обстановки, обеспечивается привлечение в данные муниципальные образования доп. вертолетов.
Кроме этого, дополнительные вертолеты, в т. ч. вертолет Ми-8 МТВ 1 Федеральной Авиалесоохраны, привлечены к доставке сил и средств на тушение пожаров в Енисейском округе.
На 13 июня в Красноярском крае Авиалесоохрана и наземные лесные службы проводят работы по тушению 37 пожаров на площади, пройденной огнем 11,6 тыс. га. За сутки на тушение пожаров привлекались более 860 человек (команды Авиалесоохраны и региональных наземных лесопожарных служб, а также работники арендаторов лесных участков) и 30 единиц наземной техники. На мониторинге лесопожарной обстановки работали 17 воздушных судов. На доставке и переброске сил и средств при тушении лесных пожаров работали 15 воздушных судов.
С 8 июня, когда в Красноярском крае начался стремительный рост новых возгораний от гроз, и по 12 июня в регионе ликвидированы 64 пожара. В том числе 53 пожара ликвидированы в зоне лесоавиационных работ.
С 8 июня режим ЧС в лесах начали вводить отдельные муниципальные образования края. С 10 июня в Красноярском крае введен режим ЧС на все территории региона.