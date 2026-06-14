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В ФМБА назвали средний возраст донора в России

ФМБА: средний возраст донора в России составляет 38 лет.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.

«По данным 2025 года, средний возраст донора в России — 38 лет. Самый молодой (донор в РФ — ред.) — 18 лет», — говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что есть и те, кто в день совершеннолетия становятся первый раз донорами.

Ежегодно в России звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек, в 2025 году нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам Почетных доноров, отметили в агентстве.