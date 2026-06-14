Что за клады прячут от мира старинные особняки

Среди находок были бронзовые канделябры первой половины XVII века, столовые сервизы лучших мировых мануфактур, коллекция фарфоровых статуэток, несколько десятков картин и много что ещё. «Но драгоценностей обнаружено не было. Скорее всего, хозяева забрали их с собой, как и ложки из серебрённых сервизов. Всё это было можно продать», — объясняет Юрий Филиппов. Часть предметов из знаменитого клада Каменских сегодня можно увидеть в открытом хранении стекла и фарфора НГИАМЗ.