Фаберже под половицей. Что за клады прячут от мира старинные особняки

Клады с пиастрами и золотом скрывали от посторонних глаз не только пираты. После революции 1917 года фамильные ценности закладывали в тайники и представители знаменитых дворянских, княжеских и купеческих династий Российской империи. Недавно в Нижнем Новгороде под полом в ведомственной поликлинике, бывшем купеческом особняке, обнаружили сокровища купцов Кузнецовых. Золотые украшения с драгоценными камнями высшего качества почти век находились под половицей. Какие ещё богатства находили в бывших особняках нижегородской знати — в материале nn.aif.ru.
Алмазы в коробке от духов.
Золотые часовые цепи, браслеты, серьги и перстни с крупными алмазами и рубинами, изящная брошь-лунница, усыпанная бриллиантовой россыпью, — клад купцов Кузнецовых насчитывает 25 уникальных предметов. Обнаружили всё это совершенно случайно: в старинном особняке Кузнецовых на улице Малой Покровской начался капитальный ремонт. Сейчас в здании — объекте культурного наследия располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области. Один из рабочих, разбирая старинные полы в каминном зале особняка, увидел картонную коробочку из-под немецких духов «Фиалка». Рядом с ней под полом лежали серебряные солонки, бережно завёрнутые в пожелтевший от времени выпуск газеты «Новое время» от 24 июня (7 июля по новому стилю) 1917 года.
Позже удалось установить: фамильные ценности принадлежали дореволюционным владельцам особняка — наследникам нижегородских купеческих династий Филитёру и Валентине Кузнецовым. Об этом свидетельствуют обручальные кольца четы с гравировками «Филитёр» и «Валентина», а также золотой шатлен (цепочка для часов с зажимом — Ред.) типа «Принц Альберт» с брелоком, на котором драгоценными камнями выложены инициалы «ФК».
Филитёр Павлович Кузнецов — личный почётный гражданин Нижнего Новгорода, меценат и благотворитель, в 1918 году был арестован. Новая власть требовала от купца оплатить непомерный революционный налог. Особняк на Малой Покровской национализировали. Жена Валентина Кузнецова с сыном Андреем вынуждены переехать в съёмное жилье. Возможно, как раз в день переезда Валентина Васильевна и сложила фамильные драгоценности в коробочку из-под духов, чтобы спрятать под половицу в каминном зале.
К сожалению, вернуться в родной дом Кузнецовым было уже не суждено. Филитёра Павловича в том же 1918 году выпустили из-под стражи. Он пытался устроиться в новой жизни, но в 1925 году скончался от менингита. Его сын Андрей при советской власти получил высшее образование и трудился инженером. О семейном кладе Андрей Филитёрович, скорее всего, ничего и не знал…
Драгоценности из клада Кузнецовых в 2026 году передали на постоянное хранение в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей (НГИАМЗ). Увидеть их можно на выставке «Семейные ценности» (6+) в Усадьбе Рукавишниковых. «Клад купцов Кузнецовых уникален тем, что в нём — сплошь драгоценности, — рассказал на открытии выставки директор музея Юрий Филлипов. — В наших фондах подобных ценностей до сих пор не было. Нам предстоит провести большую научную работу, чтобы в том числе определить имена ювелиров, изготовивших роскошные украшения».
Кстати, уже известно, что одна из серебряных солонок с частичным золочением из клада Кузнецовых — работа мастеров московского филиала фирмы Карла Фаберже.
Ложечки из России увезли.
Похожая история вышла и с кладом другого нижегородского купеческого рода — Каменских. Их семейные ценности тоже обнаружили во время ремонтных работ в фамильном особняке на Верхневолжской набережной.
Великолепное здание в стиле неоклассицизма в Нижнем Новгороде в 1913—1914 годах для любимой жены Ольги Ивановны возвёл один из сыновей основателя династии Михаил Фёдорович Каменский. Супруги жили дружно и счастливо, но в марте 1918 года пароходство Каменских национализировали. Михаила Фёдоровича арестовали за неуплату всё того же революционного налога в размере 100 тысяч тогдашних рублей.
Тогда супруга Ольга Ивановна написала прошение на имя председателя Нижегородской губернской ЧК Якова Воробьёва. Женщина сообщала: денег у семьи нет, особняк доходов не приносит — наоборот, требует огромных средств на содержание. К письму прилагались квитанциями об уплате подоходных налогов и справки о тяжёлых болезнях Михаила Каменского.
Удивительно, но Воробьёв поверил купчихе, и Михаила Фёдоровича из-под ареста отпустили. Семья не стала дожидаться следующего визита ЧК и вскоре эмигрировала, навсегда покинув особняк на набережной.
Новая власть обыскивать дом после старых хозяев не стала, а зря… В особняке располагались потом различные госучреждения. Однажды, 11 ноября 1973 года, в дом с колоннами пришёл делать замеры зашёл простой советский инженер жилуправления, по иронии судьбы тоже носивший фамилию Воробьёв. За фанерной стенкой одной из наддверных антресолей он обнаружил рухнувшую кладку. А там в нише в ожидании возвращения господ Каменских лежали более 600 различных предметов, завёрнутых в дореволюционные газеты!
Инженер Воробьёв позвонил в милицию и в Горьковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Музей находился в двух шагах от клада, тогдашний директор с сотрудниками быстро прибежали в особняк и сфотографировали каждый предмет с антресоли.
Среди находок были бронзовые канделябры первой половины XVII века, столовые сервизы лучших мировых мануфактур, коллекция фарфоровых статуэток, несколько десятков картин и много что ещё. «Но драгоценностей обнаружено не было. Скорее всего, хозяева забрали их с собой, как и ложки из серебрённых сервизов. Всё это было можно продать», — объясняет Юрий Филиппов. Часть предметов из знаменитого клада Каменских сегодня можно увидеть в открытом хранении стекла и фарфора НГИАМЗ.
Тайная комната князей.
Ещё один адрес, где прятался клад, — двухэтажное старинное здание в самом конце улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Там висит памятная табличка с изображением черноокой красавицы в алом бархатном платье по дореволюционной моде. Надпись на плите гласит: «В этом доме в декабре 1918 года в ходе обыска ЧК были изъяты фамильные ценности Абамелек-Лазаревых, которые сегодня экспонируются и хранятся в художественном и историческом музеях Нижнего Новгорода».
Род Абамелек-Лазаревых состоял из двух известнейших, богатейших и родовитейших армянских княжеских фамилий. В 1844 году Абамелек-Лазаревы построили на Рождественской каменный дом. В здании у Волги вплоть до 1917 года останавливались приказчики торговых караванов княжеского рода и работала контора по продаже железа. Последним представителем рода был князь Семён Абамелек-Лазарев, а черноокая красавица на памятной табличке — его супруга Елизавета. По слухам, именно в здании конторы хозяева хранили часть своих несметных богатств.
После 1917 года новая власть отчаянно нуждалась в деньгах. Чекисты проверяли все слухи о кладах, спрятанных в домах нижегородских богатеев. В 1918 году с обыском пришли и в контору Абамелек-Лазаревых. Правда, до чекистов там уже побывали другие кладоискатели. В заброшенной конторе царил беспорядок, стены были изрублены топорами.
Люди из ЧК приступили к тщательному обыску, но поначалу он не принёс результатов. Уже вечером один усталый чекист опёрся на резную деревянную завитушку в стене. Неожиданно часть дубовой панели со скрипом отъехала в сторону, обнаружив небольшую дверь. Дверь вела в маленькое помещение, где от пола до сводчатого потолка стояли массивные сундуки и заколоченные ящики.
Что же в них хранили? По некоторым данным, серебряную посуду, старинные предметы из бронзы, картины, иконы, а главное — часть фамильных драгоценностей Абамелек-Лазаревых тончайшей работы. Опись клада заняла 26 листов! Его стоимость превышала 1 млн руб. в ценах 1918 года.
Сколько ещё несметных богатств прячут стены, антресоли и погреба многочисленных старинных зданий старого Нижнего, неизвестно.