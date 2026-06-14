В Новосибирской области усилят поддержку талантливых школьников

В Новосибирской области с нового учебного года заработает обновлённая система профильного обучения, направленная на поддержку одарённых школьников.
Как сообщили в региональном министерстве образования, сейчас в области действует 316 профильных классов, большинство из которых — инженерной и естественно-научной направленности. Новая модель учтёт опыт образовательного центра «Сириус» и введёт единые стандарты для углублённого изучения предметов.
В регионе уже создана база для развития талантов: более 380 центров «Точка роста», шесть центров цифрового образования «IT-куб» и другие программы поддержки.
Кроме того, с 1 сентября в десяти новосибирских школах начнут тестировать систему оценки поведения учеников. Проект призван воспитывать культуру общения, ответственность и уважение в школьной среде.