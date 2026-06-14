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В Новосибирской области усилят поддержку талантливых школьников

С 1 сентября запустят обновлённую систему профильного обучения, а в десяти школах начнут тестировать новую дисциплинарную практику.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области с нового учебного года заработает обновлённая система профильного обучения, направленная на поддержку одарённых школьников.

Как сообщили в региональном министерстве образования, сейчас в области действует 316 профильных классов, большинство из которых — инженерной и естественно-научной направленности. Новая модель учтёт опыт образовательного центра «Сириус» и введёт единые стандарты для углублённого изучения предметов.

В регионе уже создана база для развития талантов: более 380 центров «Точка роста», шесть центров цифрового образования «IT-куб» и другие программы поддержки.

Кроме того, с 1 сентября в десяти новосибирских школах начнут тестировать систему оценки поведения учеников. Проект призван воспитывать культуру общения, ответственность и уважение в школьной среде.