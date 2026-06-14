В Новосибирской области усилят поддержку талантливых школьников

Как сообщили в региональном министерстве образования, сейчас в области действует 316 профильных классов, большинство из которых — инженерной и естественно-научной направленности. Новая модель учтёт опыт образовательного центра «Сириус» и введёт единые стандарты для углублённого изучения предметов.