Перерасчёт пенсий ожидает новосибирских пенсионеров с 1 августа

С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам в Новосибирской области, как и по всей России, пересчитают страховые пенсии. Это ежегодный августовский перерасчёт, который проводится автоматически, без заявлений.
Максимальная доплата составит 470,28 рубля в месяц, поскольку перерасчёт ограничен тремя пенсионными баллами, а стоимость одного балла после январской индексации равна 156,76 рубля. Об этом сообщает Горсайт со ссылкой на пенсионное законодательство.
Прибавка положена тем, за кого в 2025 году работодатель перечислял страховые взносы. Если зарплата составляла 60 тысяч рублей, годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) равен 2,42, и прибавка будет около 379,36 рубля. Перерасчёт не коснётся получателей социальной пенсии, а также тех, кто работал неофициально или устроился на работу недавно.
Писать заявление не нужно: Социальный фонд получает данные из отчётности работодателя. Однако пенсионерам советуют заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах», чтобы убедиться, что взносы за 2025 год отражены корректно. Если данных нет, нужно уточнить у работодателя или обратиться в СФР.
Кроме того, пенсионеры, которым в июне 2026 года исполнилось 80 лет, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля, а также надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Такая же сумма положена тем, кому в июне впервые установили первую группу инвалидности.
Пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами могут получить доплату 3194,9 рубля за каждого (не более чем за троих) — для этого нужно подать заявление в Социальный фонд. Увеличенные выплаты начнут начислять с июля.