Перерасчёт пенсий ожидает новосибирских пенсионеров с 1 августа

Прибавка положена тем, за кого в 2025 году работодатель перечислял страховые взносы. Если зарплата составляла 60 тысяч рублей, годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) равен 2,42, и прибавка будет около 379,36 рубля. Перерасчёт не коснётся получателей социальной пенсии, а также тех, кто работал неофициально или устроился на работу недавно.