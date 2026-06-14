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На Ростовскую область 14 июня обрушатся ливни с градом и ветром до 23 м/с

Жителей Ростовской области предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 14 июня, ожидается ухудшением погодных условий. Согласно данным Гидрометцентра, регион накроют ливни с грозами. В некоторых районах ожидаются град, а также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20−23 метров в секунду. Основное направление ветра будет западным и юго-западным,

Ночные температуры в регионе составят от +15 до +20 градусов, при этом в некоторых муниципалитетах столбики термометров опустятся до +10 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +27 градусов, а местами жара достигнет +33 градусов.

Жителей региона призывают к осторожности: в юго-восточной части Ростовской области, а также в отдельных северо-западных и северо-восточных районах продолжает действовать высокая пожароопасность четвертого класса.

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