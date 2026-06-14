На Ростовскую область 14 июня обрушатся ливни с градом и ветром до 23 м/с

В Ростовской области в воскресенье, 14 июня, ожидается ухудшением погодных условий. Согласно данным Гидрометцентра, регион накроют ливни с грозами. В некоторых районах ожидаются град, а также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20−23 метров в секунду. Основное направление ветра будет западным и юго-западным,