Сестра Бузовой Анна рассказала о роскошных условиях, в которых будет рожать

Сестра Ольги Бузовой Анна, которой совсем скоро предстоит рожать, рассказала, что они с мужем заключили контракт с частной клиникой. Они также выбрали врача акушера-гинеколога, который будет принимать роды.
В палате, где Бузовой предстоит восстанавливаться уже с малышом, стоит большая двуспальная кровать. Также там большие окна и отдельный санузел с ванной и душем.
— Мы заключили контракт на роды, и я такая счастливая, не передать словами (…) После родов в течение двух часов вас восстанавливают, и дальше вы уже едете в палату со своим малышом. Как будто не родовой блок, а номер в санатории. Очень круто! Я знала, что здесь будет хорошо, но не ожидала такого уюта. Как дома, — написала девушка на своей странице в социальных сетях.
В апреле Анна Бузова рассказала, что после сообщения о том, что она скоро станет матерью, пользователи Сети написали ей множество комментариев, среди которых были и негативные. По ее словам, это «сильно ударило по психике».
Также она вместе с женихом провела гендерную вечеринку, в ходе которой узнала пол будущего ребенка. Выяснилось, что Бузова ждет девочку.