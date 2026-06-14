Сестра Бузовой Анна рассказала о роскошных условиях, в которых будет рожать

— Мы заключили контракт на роды, и я такая счастливая, не передать словами (…) После родов в течение двух часов вас восстанавливают, и дальше вы уже едете в палату со своим малышом. Как будто не родовой блок, а номер в санатории. Очень круто! Я знала, что здесь будет хорошо, но не ожидала такого уюта. Как дома, — написала девушка на своей странице в социальных сетях.