В Пермском крае остановили поиски исчезнувшей в лесу 55-летней женщины

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Алёшихе Краснокамского округа всю ночь искали заблудившегося в лесу 71-летнего грибника. К счастью, утром пожилой мужчина вышел из леса сам. Позже он сообщил, что наткнулся в лесу на заброшенный дачный домик, зашёл внутрь, растопил печку и дождался рассвета.