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В Пермском крае остановили поиски исчезнувшей в лесу 55-летней женщины

Женщина перестала выходить на связь днём 13 июня.

Поиски пропавшей в лесу 55-летней женщины остановили в Пермском крае, рассказали представители поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Найдена, жива!» — такое сообщение появилось в группе поискового отряда в соцсети. Жителей просят снять репосты.

Напомним, женщина перестала выходить на связь днём 13 июня. Она отправилась в Краснокамске в лес и не смогла вовремя вернуться домой. Поздним вечером волонтёры объявили срочный сбор на поиски пропавшей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Алёшихе Краснокамского округа всю ночь искали заблудившегося в лесу 71-летнего грибника. К счастью, утром пожилой мужчина вышел из леса сам. Позже он сообщил, что наткнулся в лесу на заброшенный дачный домик, зашёл внутрь, растопил печку и дождался рассвета.