Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Новосибирской области объяснили, как не допустить лесной пожар

Если возгорание всё же произошло, необходимо как можно быстрее покинуть опасную территорию, предупредить находящихся рядом людей и сообщить о пожаре в экстренные службы.

Источник: Freepik

Жителям Новосибирской области напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров происходит по вине человека, а последствия таких возгораний для экосистемы могут сохраняться десятилетиями.

По данным регионального ГУ МЧС, к распространённым причинам лесных пожаров относятся непотушенные сигареты и спички, оставленные тлеющие материалы, стеклянные бутылки, способные сфокусировать солнечные лучи, сжигание мусора и сухой травы, а также умышленные поджоги.

Спасатели напоминают, что вблизи лесных массивов нельзя бросать горящие предметы, разводить костры в неположенных местах, оставлять стеклянный мусор и выжигать сухую растительность. Кроме того, запрещается разжигать огонь при сильном ветре и оставлять костёр без присмотра.

Если возгорание всё же произошло, необходимо как можно быстрее покинуть опасную территорию, предупредить находящихся рядом людей и сообщить о пожаре в экстренные службы. Небольшие низовые возгорания иногда можно ликвидировать самостоятельно с помощью воды, земли или веток.

Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры предосторожности и ответственно относиться к отдыху на природе, чтобы избежать возникновения лесных пожаров.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше