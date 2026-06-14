Жителям Новосибирской области объяснили, как не допустить лесной пожар

Жителям Новосибирской области напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров происходит по вине человека, а последствия таких возгораний для экосистемы могут сохраняться десятилетиями.
По данным регионального ГУ МЧС, к распространённым причинам лесных пожаров относятся непотушенные сигареты и спички, оставленные тлеющие материалы, стеклянные бутылки, способные сфокусировать солнечные лучи, сжигание мусора и сухой травы, а также умышленные поджоги.
Спасатели напоминают, что вблизи лесных массивов нельзя бросать горящие предметы, разводить костры в неположенных местах, оставлять стеклянный мусор и выжигать сухую растительность. Кроме того, запрещается разжигать огонь при сильном ветре и оставлять костёр без присмотра.
Если возгорание всё же произошло, необходимо как можно быстрее покинуть опасную территорию, предупредить находящихся рядом людей и сообщить о пожаре в экстренные службы. Небольшие низовые возгорания иногда можно ликвидировать самостоятельно с помощью воды, земли или веток.
Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры предосторожности и ответственно относиться к отдыху на природе, чтобы избежать возникновения лесных пожаров.