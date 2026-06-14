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Ближайший праздничный нерабочий день ждет россиян в ноябре

Ближайший нерабочий праздничный будний день ждет россиян в ноябре, до этого все рабочие недели будут полными. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ближайший нерабочий праздничный будний день ждет россиян в ноябре, до этого все рабочие недели будут полными. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что эта неделя была короткой, так как праздничный день 12 июня выпал на пятницу, и четверг был не только последним, но и сокращенным рабочим днем.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — сказал Нилов.

Как следует из производственного календаря, всего до следующего праздника россиян ждет 20 полных рабочих недель. День народного единства, 4 ноября, выпадает в 2026 году на среду и станет одним нерабочим днем посередине пятидневки.

Нилов напомнил, что власти ежегодно утверждают производственный календарь. «И в этом году правительство утвердит производственный календарь на следующий, 2027 год», — сказал депутат.