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В Красноярске прошёл первый Кубок главы города по конструированию

В Красноярске в честь празднования Дня города прошел первый Кубок главы города по конструированию. На Центральной набережной в сборке деревянных конструкторов состязались более 300 юных красноярцев.

В Красноярске в честь празднования Дня города прошел первый Кубок главы города по конструированию. На Центральной набережной в сборке деревянных конструкторов состязались более 300 юных красноярцев.

Возраст участников — от 6 до 18 лет. На площадке работали интерактивные локации и мастер-классы, а помогали участникам наставники.

Победителей на сцене наградил глава Красноярска Сергей Верещагин.

«Оценил площадку, пообщался с ребятами. На месте работали интерактивные локации, мастер-классы, осваивать искусство юным конструкторам помогали наставники. Такие события помогают увлекать молодое поколение техническим творчеством, выискивать таланты. Будем это направление поддерживать», — отметил Сергей Верещагин.

Кубок главы города стал частью проекта «Конструкторское бюро». Он стартовал в 2022 году и за это время вырос от небольших соревнований и мастер-классов до чемпионата по конструированию и системы развития инженерного творчества.