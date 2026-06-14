В Омской области раньше срока открывают две новые зоны для спорта и прогулок

Как сообщает телеграм-канал регионального правительства, работы провели по федеральному проекту «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Условия муниципальных контрактов позволяли завершить проекты до 1 июля, но объекты подготовили раньше срока. Исполнительная и отчётная документация уже оформлена.