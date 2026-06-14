В Омской области раньше срока открывают две новые зоны для спорта и прогулок

В Омской области до начала июля подрядчики завершили два объекта благоустройства в Бобринке и Любинском.
Как сообщает телеграм-канал регионального правительства, работы провели по федеральному проекту «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Условия муниципальных контрактов позволяли завершить проекты до 1 июля, но объекты подготовили раньше срока. Исполнительная и отчётная документация уже оформлена.
В селе Бобринка Нововаршавского района построили спортивную площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Её планируют использовать для тренировок, дворовых турниров и активного отдыха жителей.
В рабочем посёлке Любинский полностью выполнили строительно-монтажные работы на тротуаре по улице Съездовской. Новая пешеходная зона должна сделать передвижение жителей безопаснее и удобнее.