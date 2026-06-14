Прокуратура отказалась от иска к бывшему концессионеру теплосетей в Красновишерске

Напомним, в январе этого года зампрокурора Пермского края обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Теплосети» и местной администрации с требованием расторгнуть концессионное соглашение. Поводом для обращения в суд стало ненадлежащее исполнение концессионного соглашения, заключенное на 20 лет в мае 2007 года. В составе имущества, переданного предприятию, находилось восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды.