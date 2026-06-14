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Силы ПВО сбили за ночь 249 украинских БПЛА над 15 регионами РФ и Азовским морем

Российские военные уничтожили минувшей ночью 249 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные уничтожили минувшей ночью 249 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14-го.

Так, дроны удалось перехватить в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской областями.

Помимо этого, БПЛА были сбиты над территориями Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Ростовской, Тверской, Ярославской и Костромской областей.

Несколько дронов военные уничтожили над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что при отражении налета на город Новомосковск в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия. Сейчас местные власти оценивают масштаб повреждений. О пострадавших не сообщалось.

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