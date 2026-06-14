Бывший глава Канского района Борис Цуканов погиб в субботнем ДТП в Красноярском крае

Среди погибших в ДТП в Рыбинском округе был депутат Канского окружного совета депутатов и бывший глава Канского района Борис Цуканов.
Как пишет ЧП Канск, среди погибших в ДТП оказался Борис Цуканов:
«Стало известно, что в жутком ДТП на трассе Канск — Красноярск, где накануне погибли два человека, погиб Борис Андреевич Цуканов — бывший глава Канского района, экс-председатель Канского районного Совета депутатов, а также заместитель директора по непроизводственной деятельности ОАО “Племзавод “Красный Маяк””.
Эту информацию подтверждает и паблик Канского окружного совета депутатов во Вконтакте, где сообщили о гибели Цуканова:
«С глубоким сожалением сообщаем о трагической гибели Бориса Андреевича Цуканова. Борис Андреевич занимал должность заместителя председателя Канского окружного Совета депутатов. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память».
Напомним, что смертельное ДТП произошло днем 13 июня на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края. Водитель автомобиля Nissan X-trail, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Канска, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Haval Dargo, а затем — с Toyota Sienta. После этого Nissan перевернулся на крышу, а Haval съехал в кювет справа и тоже перевернулся.
В результате аварии водители Nissan и Haval скончались на месте до приезда скорой.