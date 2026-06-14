Бывший глава Канского района Борис Цуканов погиб в субботнем ДТП в Красноярском крае

Напомним, что смертельное ДТП произошло днем 13 июня на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края. Водитель автомобиля Nissan X-trail, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Канска, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Haval Dargo, а затем — с Toyota Sienta. После этого Nissan перевернулся на крышу, а Haval съехал в кювет справа и тоже перевернулся.