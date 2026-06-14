Сердечно-сосудистые заболевания и рак занимают первые места в структуре смертности

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также болезни легких занимают первые места в структуре смертности. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
— Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь, — добавил Глыбочко.
По его словам, ранняя диагностика и профилактика могут снизить риск возникновения и развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности, передает РИА Новости.
Основными признаками инфаркта миокарда являются повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или беспричинной тревогой. Об этом рассказал врач-кардиолог Мехман Мамедов.
Одышка может быть симптомом тромбоэмболии легочной артерии. Подробнее об этом состоянии и о том, почему оно возникает, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.