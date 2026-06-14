Сердечно-сосудистые заболевания и рак занимают первые места в структуре смертности

Основными признаками инфаркта миокарда являются повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или беспричинной тревогой. Об этом рассказал врач-кардиолог Мехман Мамедов.