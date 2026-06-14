В омском «Авангарде» решают вопрос по вратарю

«Считаю, что Мишуров — сильный вратарь, меня он устраивал полностью. Думаю, он даже мог бы играть больше в “Авангарде”, приносить больше пользы клубу. Но как сложилось, так сложилось. В этой ситуации я за него, хочу, чтобы он играл», — заявил Сопин.