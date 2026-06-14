В омском «Авангарде» решают вопрос по вратарю

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «Чемпионату» сообщил, что руководство клуба рассматривает вариант с уходом вратаря Андрея Мишурова. Это делается для того, чтобы хоккеист, чей контракт пока не продлён, смог получать регулярную игровую практику в другой команде.
«Считаю, что Мишуров — сильный вратарь, меня он устраивал полностью. Думаю, он даже мог бы играть больше в “Авангарде”, приносить больше пользы клубу. Но как сложилось, так сложилось. В этой ситуации я за него, хочу, чтобы он играл», — заявил Сопин.
По словам менеджера, вариант для продолжения карьеры у голкипера уже есть, однако переговоры по этому вопросу временно поставлены на паузу. Клуб продолжает работу над этим трансфером. Параллельно омский коллектив ведёт поиск нового резервного вратаря, который станет сменщиком Никиты Серебрякова. Ожидается, что информация по обеим вакансиям прояснится в течение ближайших двух недель.
Напомним, что в омском «Авангарде» анонсировали также уход двух игроков с большими зарплатами. Речь идет об одном защитнике и одном нападающем, фамилии которых пока не раскрываются.