В ДТП в Рыбинском муниципальном округе погибло двое человек

Обстоятельства крупного ДТП на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе сейчас устанавливают сотрудники госавтоинспекции. Водитель 1955 года рождения ехал в сторону Канска и допустил выезд на встречную полосу. Его машина «Nissan X-trail» столкнулась с «Haval Dargo», которая двигалась во встречном направлении, а потом автомобилем «Toyota Sienta». В результате ДТП водители автомобилей «Nissan X-trail» и «Haval Dargo» от травм скончались еще до приезда скорой помощи. Два пассажира автомобиля «Haval Dargo», а также водитель автомобиля «Toyota Sienta» были доставлены в больницу.