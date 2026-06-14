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В ДТП в Рыбинском муниципальном округе погибло двое человек

Обстоятельства крупного ДТП на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе сейчас устанавливают сотрудники госавтоинспекции. Водитель 1955 года рождения ехал.

Источник: Наш Красноярский край

Обстоятельства крупного ДТП на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе сейчас устанавливают сотрудники госавтоинспекции. Водитель 1955 года рождения ехал в сторону Канска и допустил выезд на встречную полосу. Его машина «Nissan X-trail» столкнулась с «Haval Dargo», которая двигалась во встречном направлении, а потом автомобилем «Toyota Sienta». В результате ДТП водители автомобилей «Nissan X-trail» и «Haval Dargo» от травм скончались еще до приезда скорой помощи. Два пассажира автомобиля «Haval Dargo», а также водитель автомобиля «Toyota Sienta» были доставлены в больницу.