Диковинный «торт» среди тайги обнаружили пожарные в Красноярском крае

Двухъярусный «лес в лесу», напоминающий праздничное кондитерское изделие, заметили с воздуха пилоты в нескольких десятках километров от Енисейска. Сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края сняли этот шедевр природы на видео.
Наблюдатели, высматривающие очаги пожаров в тайге региона, обратили внимание на необычное скопление деревьев, имеющее форму почти идеально правильного круга и расположенное на двух уровнях — как бы в два яруса.
Эта роща среди тайги напомнила пожарным торт, и они запечатлели его на фото и видео, чтобы поделиться с подписчиками в социальных сетях.
Пилоты иногда видят в зеленом море тайги такое, что диву даешься: «словно только что из кондитерской», — прокомментировали кулинарный изыск под Енисейском специалисты Лесопожарного центра.