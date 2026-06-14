«Не историческое лицо»: Сафронов отказался когда-либо писать портрет Зеленского

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что никогда бы не написал портрет украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что в мире существуют люди-разрушители, которые показывают себя лишь с отрицательной стороны.
— Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель (…) Мое искусство — известное, оно становится историческим, независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто — уйдет — подчеркнул Сафронов, его слова цитирует РИА Новости.
Ранее Никас Сафронов заявил о своей готовности написать портрет президента России Владимира Путина, если ему представится такая возможность. Тогда он отметил, что уже неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни, однако это были образы, а не портреты с натуры.
8 апреля заслуженный художник России отметил 70-летие. Накануне он побеседовал с корреспондентом «Вечерней Москвы». Он рассказал о женщинах, детях и мистике искусства.