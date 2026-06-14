«Не историческое лицо»: Сафронов отказался когда-либо писать портрет Зеленского

— Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель (…) Мое искусство — известное, оно становится историческим, независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто — уйдет — подчеркнул Сафронов, его слова цитирует РИА Новости.