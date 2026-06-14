Борцовский поединок Чимаева и Дэниса завершился пинком и массовой потасовкой

Бой Чимаева и Дэниса завершился массовой потасовкой. Видео © Х / Fox Nation.
Инцидент произошёл после того, как Дэнис был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приёма. После остановки схватки недовольный поведением оппонента Чимаев пнул соперника, что вызвало резкую реакцию со стороны его команды. После на ковёр выбежали представители обоих бойцов.
По итогам поединка победа техническим решением была присуждена Чимаеву.
Напомним, Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF в впреле. Российский спортсмен представляет ОАЭ, его рекорд в ММА — 15 побед в 16 боях. Единственное поражение он потерпел в последнем бою с Шоном Стрикландом, утратив чемпионский пояс UFC в среднем весе. До перехода в смешанные единоборства уроженец Чечни занимался именно борьбой.
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