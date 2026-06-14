Борцовский поединок Чимаева и Дэниса завершился пинком и массовой потасовкой

Напомним, Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF в впреле. Российский спортсмен представляет ОАЭ, его рекорд в ММА — 15 побед в 16 боях. Единственное поражение он потерпел в последнем бою с Шоном Стрикландом, утратив чемпионский пояс UFC в среднем весе. До перехода в смешанные единоборства уроженец Чечни занимался именно борьбой.