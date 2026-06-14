Кардиолог Маклакова: у Трампа может быть инсульт или инфаркт в течение 5−10 лет

«Синяк действительно может быть не следствием проблем с венами в классическом понимании, а побочным эффектом от приема “Аспирина” или других разжижающих кровь препаратов. Гипотетически, если у Трампа есть риски инфаркта, он мог бы принимать “Аспирин” или “Клопидогрел”. Они вызывают легкую кровоточивость. Также это может быть следствием внутривенных инъекций, которые иногда могут делать в тыльную сторону ладони. Возможно, регулярные заборы крови или капельницы с витаминами-минералами (в интегративной практике для людей с плохим питанием это часто используется). Тем не менее есть и третий вариант: ~синяк — следствие хрупкости сосудов из-за дефицита витамина C (цинга сегодня редкость, но на рационе из бургеров возможен легкий дефицит) или витамина K~», — объяснила Маклакова.