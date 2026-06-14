В Хабаровском крае с начала года ожоговый центр спас 160 детей

Работа центра отвечает целям национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. С начала года врачи оказали помощь 160 детям, 60 из которых потребовалась госпитализация. Специалисты ведут пациента на всех этапах: от первичной обработки ран в приёмном покое до интенсивной терапии в реанимации. В арсенале медиков — специальные раневые покрытия, перевязочные материалы, современные антисептики. Для лечения пациентов с обширными поражениями используют уникальные флюидизирующие кровати-клинитроны, создающие эффект невесомости для ускоренного заживления тканей.