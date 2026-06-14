В Хабаровском крае с начала года ожоговый центр спас 160 детей

В Хабаровском крае на базе Краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева действует единственный в регионе специализированный ожоговый центр. Сюда доставляют пациентов со всего края и даже из северных районов Приморья. Особое внимание уделяют помощи детям. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работа центра отвечает целям национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. С начала года врачи оказали помощь 160 детям, 60 из которых потребовалась госпитализация. Специалисты ведут пациента на всех этапах: от первичной обработки ран в приёмном покое до интенсивной терапии в реанимации. В арсенале медиков — специальные раневые покрытия, перевязочные материалы, современные антисептики. Для лечения пациентов с обширными поражениями используют уникальные флюидизирующие кровати-клинитроны, создающие эффект невесомости для ускоренного заживления тканей.
Заведующий ожоговым отделением Кирилл Гайман объяснил, почему дети чаще всего попадают в беду. Малыши двух-трёх лет по неосторожности опрокидывают на себя кружки с горячим, оставленные на краю стола. Ребята постарше уже сами тянутся к зажигалкам, проводам и розеткам.
— Если ребёнок получил ожог, самое главное — не терять время и не заниматься самолечением. Охладите обожжённое место прохладной проточной водой, накройте чистой хлопчатобумажной тканью и вызывайте скорую или везите ребёнка сами, — объясняет врач-анестезиолог-реаниматолог Марья Чепелянская.
Она подчеркнула, что беда может случиться в любом посёлке, поэтому важно, чтобы врачи на местах знали правильные алгоритмы действий. Для этого на базе больницы раз в месяц или два проводятся заседания Хабаровского краевого научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов. Недавняя встреча целиком была посвящена ожогам у детей. Специалисты делились с коллегами схемами транспортировки, оценки состояния и оказания первой помощи.
Врачи советуют родителям соблюдать простые правила: готовить на дальних конфорках, убирать провода от чайников и обогревателей, не держать ребёнка на руках с горячим чаем. С детьми постарше важно разговаривать и объяснять, почему нельзя трогать спички и розетки. Особое внимание — на прогулке. Внимание взрослых остаётся самой надёжной защитой.
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