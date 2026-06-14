Советские дипломаты и СМИ отвергли возможность войны с Германией 85 лет назад

10 мая 1941 года в Великобританию на одиночном самолете сбежал Рудольф Гесс — ближайший соратник Гитлера и фактический соавтор его книги «Моя борьба». Он был известным англофилом и надеялся помирить Великобританию и Германию любой ценой. В Британии он надеялся договориться о мире, но там разговаривать с ним не стали, а посадили в тюрьму, из которой после войны он отправился на Нюрнбергский трибунал. Историки склоняются к тому, что Гитлер его об этой миссии не просил и был в ярости, когда узнал о побеге, и потому бывшего соратника пришлось срочно объявлять сумасшедшим.