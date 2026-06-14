Текстиль, одежда и новые заводы: как меняется отрасль Казахстана

Что стоит за этим рывком и почему власти делают ставку именно на текстиль и производство одежды?
Во второе воскресенье июня в Казахстане отмечают День работников легкой промышленности — профессиональный праздник людей, которые создают одежду, текстиль, обувь и другие товары, без которых невозможно представить повседневную жизнь, передает DKNews.kz.
Однако сегодня легкая промышленность — это уже не только швейные цеха и текстильные фабрики. Отрасль постепенно превращается в один из самых быстрорастущих сегментов казахстанской экономики, привлекая инвестиции, создавая рабочие места и формируя новые производственные цепочки внутри страны.
Рост, который сложно не заметить.
По итогам 2025 года объем производства продукции легкой промышленности достиг 259,5 миллиарда тенге, что на 22,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом.
Главным локомотивом роста стала текстильная отрасль. Ее объем производства составил 159 миллиардов тенге, обеспечив значительную часть общего результата.
Положительная динамика сохранилась и в 2026 году. За первые четыре месяца объем производства в отрасли достиг 77,1 миллиарда тенге, а индекс физического объема составил впечатляющие 225,2 процента.
Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал текстильный сектор. Производство здесь достигло 46 миллиардов тенге, а индекс физического объема вырос до 296 процентов.
Производство одежды за январь-апрель составило 25,2 миллиарда тенге, а выпуск кожаной и связанной с ней продукции достиг 5,8 миллиарда тенге.
Более 18 тысяч рабочих мест и 1400 предприятий.
Сегодня в легкой промышленности Казахстана работают свыше 18 тысяч человек.
Отрасль объединяет более 1,4 тысячи предприятий, причем больше половины из них специализируются на производстве одежды.
Для многих регионов такие предприятия остаются важными работодателями, обеспечивая занятость и развитие малого и среднего бизнеса.
Что изменится в ближайшие годы.
В Министерстве промышленности и строительства готовят Комплексный план развития легкой промышленности на 2026−2030 годы.
Одним из ключевых нововведений может стать механизм соглашений о повышении локализации. Предполагается, что получение государственной поддержки будет напрямую связано с обязательствами бизнеса увеличивать долю отечественного содержания в производстве.
Параллельно рассматриваются меры налогового стимулирования. Среди обсуждаемых инициатив — применение нулевых ставок корпоративного подоходного налога и НДС при усилении цифрового контроля за деятельностью предприятий.
По мнению разработчиков, такой подход позволит одновременно повысить прозрачность рынка и создать дополнительные стимулы для инвестиций.
Ставка на текстиль и глубокую переработку.
Особое внимание уделяется развитию текстильного производства.
В Казахстане продолжается реализация Дорожной карты по созданию хлопково-текстильного кластера. Основная цель — не просто выращивать сырье, а создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью внутри страны.
Речь идет о формировании полноценной производственной цепочки: от переработки хлопка до выпуска готовой продукции.
Для отрасли это означает новые инвестиции, современные технологии и расширение экспортного потенциала.
Миллиарды инвестиций уже работают.
С 2023 года через механизмы льготного финансирования АО «Фонд развития промышленности» были одобрены и профинансированы шесть проектов легкой промышленности на общую сумму 10,2 миллиарда тенге.
Отдельное внимание привлекают крупные инвестиционные проекты.
Одним из наиболее значимых стало подписание инвестиционного соглашения по реализации интегрированного проекта полного цикла хлопчатобумажной промышленности с ТОО «Туркестан текстиль».
Проект направлен на создание современных производственных цепочек и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Борьба с теневым рынком.
Еще одним важным направлением становится повышение прозрачности отрасли.
В Казахстане внедряются механизмы маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности. Ожидается, что эти меры помогут сократить объем теневого оборота и обеспечить более честную конкуренцию между производителями.
Дополнительные возможности для бизнеса создают специальные экономические зоны.
Легкая промышленность включена в перечень приоритетных видов деятельности сразу десяти СЭЗ страны, что позволяет предприятиям пользоваться готовой инфраструктурой, налоговыми льготами и другими мерами государственной поддержки.
Что дальше.
В 2025 году в рамках Единой карты индустриализации в отрасли были введены в эксплуатацию девять проектов, благодаря которым создано более 520 новых рабочих мест.
На этом развитие не останавливается. До конца 2026 года в Казахстане планируется реализовать еще девять инвестиционных проектов.
Если заявленные планы будут выполнены, легкая промышленность сможет не только укрепить позиции внутри страны, но и стать одним из драйверов несырьевого роста экономики Казахстана.
И пока покупатели выбирают одежду, текстиль и обувь на полках магазинов, за каждым таким товаром стоят тысячи специалистов, чей труд помогает создавать современную промышленность и новые возможности для развития отечественного производства.