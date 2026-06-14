Текстиль, одежда и новые заводы: как меняется отрасль Казахстана

Однако сегодня легкая промышленность — это уже не только швейные цеха и текстильные фабрики. Отрасль постепенно превращается в один из самых быстрорастущих сегментов казахстанской экономики, привлекая инвестиции, создавая рабочие места и формируя новые производственные цепочки внутри страны.