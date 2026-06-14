У Дивногорска заметили четырех медведей

Под Красноярском, в Дивногорске, медведи показались людям — хищники вышли на противоположный берег Енисея.
Как пишут Дела.ру, медведей заметила одна из местных жительниц.
«Вы еще думаете, ехать ли в Дивногорск?) Репортаж с сегодняшней утренней прогулки. Ондатры, утки… это так…. Цветочки)) Ягодки у нас на том берегу», — написала она.
Девушка насчитала четырех животных, которые бегали по берегу и плавали в реке.
При этом на горе напротив Дивногорска уже нередко наблюдали медвежью семью — маму с медвежатами.