Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Дивногорска заметили четырех медведей

Под Красноярском, в Дивногорске, медведи показались людям — хищники вышли на противоположный берег Енисея.

Под Красноярском, в Дивногорске, медведи показались людям — хищники вышли на противоположный берег Енисея.

Как пишут Дела.ру, медведей заметила одна из местных жительниц.

«Вы еще думаете, ехать ли в Дивногорск?) Репортаж с сегодняшней утренней прогулки. Ондатры, утки… это так…. Цветочки)) Ягодки у нас на том берегу», — написала она.

Девушка насчитала четырех животных, которые бегали по берегу и плавали в реке.

При этом на горе напротив Дивногорска уже нередко наблюдали медвежью семью — маму с медвежатами.