Названы категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий

Россияне могут получить две пенсии одновременно, если будут иметь два разных основания на выплаты. Об этом заявил в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Парламентарий пояснил, что такими основаниями могут служить, например, пенсия по старости в сочетании с пенсией по инвалидности, либо получение выплат как по старости, так и в связи с утратой кормильца.
Так, сразу два пособия могут получить военнослужащие, участники боевых действий, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии и космонавты.
Кроме того, две пенсии полагаются гражданам, которые стали инвалидами в результате участия в боевых действиях: они могут получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Эта же возможность одновременного получения двух пенсий предоставляется участникам Великой Отечественной войны, имеющим инвалидность I, II или III группы. Также под эту категорию подпадают граждане, отмеченные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда», при условии установления им инвалидности.
Право на две пенсии имеют участники специальной военной операции (СВО), а также граждане, ставшие инвалидами вследствие боевых действий в составе вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. Говырин пояснил, что если доброволец получил инвалидность из-за ранения или заболевания в период действия контракта, он может рассчитывать на пенсию по инвалидности (по нормам военной травмы) вместе со страховой пенсией по старости.
Особое внимание уделено мерам поддержки семей погибших военнослужащих. По словам депутата, родители и вдовы (если они не вступили в новый брак) могут получать пенсию по потере кормильца параллельно с пенсией по старости, инвалидности или выслуге лет.
«Аналогичные правила распространяются на семьи погибших добровольцев. Отдельная категория — семьи граждан, пострадавших в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — добавил Говырин.
Он уточнил, что нетрудоспособные родственники умерших «чернобыльцев» также могут совмещать выплаты по потере кормильца с пособиями по старости или инвалидности.
В список получателей двойных выплат также входят космонавты и члены их семей. Сами покорители космоса могут сочетать выплаты за выслугу лет или по инвалидности со страховой пенсией по старости.
Также депутат напомнил о возможностях для военных пенсионеров.
«Военные пенсионеры могут оформить вторую выплату по линии Социального фонда, если после службы у них накопился гражданский страховой стаж и пенсионные коэффициенты», — заключил Говырин.
Он отметил, что в 2026 году для этого необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При этом страховая пенсия бывшим силовикам назначается без фиксированной выплаты.