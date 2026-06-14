Названы категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий

Право на две пенсии имеют участники специальной военной операции (СВО), а также граждане, ставшие инвалидами вследствие боевых действий в составе вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. Говырин пояснил, что если доброволец получил инвалидность из-за ранения или заболевания в период действия контракта, он может рассчитывать на пенсию по инвалидности (по нормам военной травмы) вместе со страховой пенсией по старости.