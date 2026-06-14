В двух городах Волгоградской области пропадет ТВ-сигнал

В Волгоградской области в Михайловке и Дубовке ожидаются временные отключения телерадиосигнала, в результате просмотр телепередач некоторое время будет невозможен. В РТРС предупредили, что 17 июня в Дубовке будут недоступны пакеты РТРС-1 и РТРС-2 с 10:00 до 16:00 мск по причине профилактических работ.