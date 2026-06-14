Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух городах Волгоградской области пропадет ТВ-сигнал

В Волгоградской области в Михайловке и Дубовке ожидаются временные отключения телерадиосигнала, в.

В Волгоградской области в Михайловке и Дубовке ожидаются временные отключения телерадиосигнала, в результате просмотр телепередач некоторое время будет невозможен. В РТРС предупредили, что 17 июня в Дубовке будут недоступны пакеты РТРС-1 и РТРС-2 с 10:00 до 16:00 мск по причине профилактических работ.

23 июня внеплановые работы на передающем оборудовании пройдут в Михайловке. Из-за этого с 10:00 до 17:00 мск не будут работать РТРС-2 и Радио России, а с 10:40 до 17 мск — пакеты РТРС-1.

Фото из архива V102.RU.