В Госдуме напомнили, когда будет ближайший нерабочий праздничный день

В Госдуме напомнили россиянам, что ближайший нерабочий праздничный день наступит только 4 ноября. День народного единства в этом году выпадает на среду. До этого в производственном календаре нет дополнительных выходных.
Прошедшая неделя была короткой: 12 июня, День России, пришёлся на пятницу. А четверг перед праздником был сокращённым рабочим днём. Теперь же, в соответствии с утверждённым календарём, вплоть до ноября все рабочие недели будут полными.
Как пояснили в профильном комитете, всего до следующего праздника остаётся 20 полных рабочих недель. 4 ноября станет единственным нерабочим днём в середине трудовых будней.
Таким образом, россиянам предстоит длительный период без дополнительных выходных — почти четыре месяца полноценной работы.