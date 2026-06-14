Лолита добавляет в райдер фразу про Пенсионный фонд для проверки организаторов

Певица пояснила, что такие нестандартные формулировки используют и другие артисты. Обычно они нужны не ради реального исполнения, а чтобы понять, заметил ли организатор важные пункты в документе. Если человек внимательно изучил райдер, он, скорее всего, переспросит о странной фразе.