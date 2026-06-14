Как Волгоград отмечал день рождения великого поэта

«Нам с дочерью спектакль очень понравился, — рассказала одна из зрительниц Анна Проценко. — Мы очень любим Пушкина, читаем дома его произведения, специально приехали из Волжского на спектакль. Дочку впечатлили актёры, сам сюжет, а мне по душе пришлось художественное решение, очень оригинальное. Так хорошо, когда наши театры ставят постановки по классике, но с изюминкой и свежим подходом, для молодёжи это важно».