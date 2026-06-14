Как Волгоград отмечал день рождения великого поэта

6 июня вся Волгоградская область отметила 227-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Двойной праздник получился ярким, насыщенным и разнообразным — это было своего рода искреннее признание в любви как к творчеству великого поэта, так и к русскому языку в целом. Подробности узнавал корреспондент «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье«в рамках проекта “На одном языке”.
Все возрасты покорны.
В этот день произведения Пушкина читали люди самых разных возрастов, и иначе быть не могло. При этом среди тех, кто декламировал строки Александра Сергеевича, была молодёжь разных национальностей. Так, в Волгограде студенты зачитывали пушкинский «Памятник» в рамках флэшмоба в честь Дня русского языка.
Идея принадлежала активистам молодёжного крыла общественной организации «Дом Дружбы». Студенты выходили с чтением стихов в места, связанные с памятью гениального литератора. Строки Пушкина прозвучали в сквере его имени, на улице Пушкина, у здания Детской библиотеки, которая носит имя поэта.
Так молодые люди соединили день вчерашний и сегодняшний, живое слово поэта и современные реалии.
Стихотворение «Памятник», как пояснили организаторы, они выбрали не случайно: оно считается завещанием Пушкина, где он говорит о том, что его имя будут помнить люди разных национальностей, живущие в России: «и назовет меня всяк сущий в ней язык».
Для нашего многонационального региона, где в тесном союзе живут представители более 130 национальностей, такое объединение, общая память и общий, всеми любимый русский язык — это цементирующая основа. Он был и остаётся языком межнационального общения, и именно со строк Пушкина для многих иностранцев начинает открываться Россия, её история и литература.
Всегда новый.
В этот же день Волгоградский музыкально-драматический казачий театр представил волгоградскому зрителю премьеру — «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6+).
«Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Андрей Радочинский придумал свою оригинальную историю: это не просто рассказ о царской дочери, которую за красоту и скромность невзлюбила злая мачеха, — рассказали в театре. — Это история о том, как настоящие дети попали в настоящую сказку и стали её участниками».
«Нам с дочерью спектакль очень понравился, — рассказала одна из зрительниц Анна Проценко. — Мы очень любим Пушкина, читаем дома его произведения, специально приехали из Волжского на спектакль. Дочку впечатлили актёры, сам сюжет, а мне по душе пришлось художественное решение, очень оригинальное. Так хорошо, когда наши театры ставят постановки по классике, но с изюминкой и свежим подходом, для молодёжи это важно».
А в областной библиотеке Горького Пушкинский день стал целой неделей — там мероприятия шли с 4 июня и продолжаются по сей день.
Например, 5 июня состоялось праздничное заседание «Клуба друзей». Участники вспоминали разные моменты из жизни Александра Сергеевича: как он верили в приметы, легко овладевал языками, имел личную библиотеку из 3500 томов, из которых лишь треть была на русском языке. И главное — здесь звучали строки Пушкина, бессмертные, вдохновляющие, глубокие и простые одновременно.
Квесты, викторины, конкурсы в эти дни проходили по всему региону. Так, в пришкольном лагере «Романтики» школы № 3 в Тракторозаводском районе провели серию мастер-классов, приуроченных к Пушкинскому дню. Дети участвовали в викторине-квизе «Там, на неведомых дорожках», посвящённой сказкам Пушкина, а потом создавали стикеры с изображениями главных героев пушкинских сказок.
А в историческом парке «Россия — Моя история» 6 июня в честь поэта прошли театральные постановки и вечер поэзии. Роман «Евгений Онегин» ожил в театральной зарисовке, перенося зрителей в пушкинскую эпоху. А после спектакля юные актёры читали стихотворения, оды и поэмы всеми любимого поэта.
Во всех соцсетях страны.
В Волжском 6 июня по традиции отметили фестивалем «“Читайте Пушкина, друзья!”. В 2026 г. он прошёл по инициативе местных библиотек и объединил ценителей русской словесности.
Этот фестиваль проводится в Волжском с 2017 года. В последние годы для него выбрали онлайн-формат, чтобы участие могли принять как можно больше желающих, причём не только из Волгоградской области, но и ДНР.
Сначала участники заполняли анкету, снимали видео с чтением произведений Пушкина и присылали ролик в адрес библиотек. 6 июня в ВК Центральной городской детской библиотеки были размещены все ролики, после чего участники стали их выкладывать в социальных сетях с хэштэгами: #ЧитайтеПушкинадрузья, #Пушкинскийдень, #библиотекиволжского. Сейчас их можно там посмотреть.
А в Камышине 6 июня горожане праздновали день рождения Пушкина все вместе в городском парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев — здесь прошла литературная промоакция «Гений русской литературы». В этот же день в библиотеках звучали строки Пушкина и проходил эрудит-марафон «Пушкиниада». Прикоснуться к наследию великого поэта смогли все желающие.
История.
В Предмостном сквере у реки Царица в Волгограде установлен памятник А. С. Пушкину работы прославленного скульптора Виктора Фетисова. Лицо поэта здесь — это его посмертная маска.
«Виктор Георгиевич подарил памятник городу на 200-летие со дня рождения Пушкина, — вспоминает доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Иванович Супрун. — Деньги на подготовку постамента, который в необработанном виде тоже подарил Виктор Георгиевич, собирали всем миром: свои скромные сбережения несли пенсионеры, студенты, школьники, учителя… Этим занимался местный филиал Российского фонда культуры. Футболист Олег Веретенников внёс 200 рублей, тогда это были большие деньги, и мы очень радовались. Открытие памятника прошло торжественно, и потом каждый год 10 февраля и 6 июня у памятника проходили встречи любителей поэзии и русского языка. Вот и 6 июня 2026 г. наша поэтесса Елизавета Иванникова собирала здесь любителей поэзии».