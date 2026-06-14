В аэропорту «Большое Савино» в Перми 14 июня задерживается несколько рейсов

Кроме того, пермякам несколько часов придётся ждать прибытия в аэропорт «Большое Савино» бортов из Казани и Горно-Алтайска. Самолёт из Татарстана, который должен был сесть в Перми в 6:35, прибудет в региональный центр только в 12:30. Посадка авиасудна из Горно-Алтайска произойдёт с опозданием на пять часов: её перенесли с 14:40 на 19:40. Прибытие самолёта из Москвы перенесли с 15:10 на 16:10.