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В аэропорту «Большое Савино» в Перми 14 июня задерживается несколько рейсов

Отставание от расписания составляет от 4 до 6 часов.

Прибытие и отправление сразу нескольких рейсов задерживается в пермском аэропорту «Большое Савино» с утра 14 июня.

Судя по информации на онлайн-табло аэропорта, вылет авиасудна в Москву, запланированный на 6:25, перенесли более чем на 4 часа вперёд — на 12:05. А отправление самолёта в Горно-Алтайск произойдёт с запозданием на пять часов: вместо 8:10 борт взлетит в 13:10. Задерживается и вылет из аэропорта самолёта из Перми до Казани, изначально назначенный на 15:30. Его перенесли на 20:20.

Кроме того, пермякам несколько часов придётся ждать прибытия в аэропорт «Большое Савино» бортов из Казани и Горно-Алтайска. Самолёт из Татарстана, который должен был сесть в Перми в 6:35, прибудет в региональный центр только в 12:30. Посадка авиасудна из Горно-Алтайска произойдёт с опозданием на пять часов: её перенесли с 14:40 на 19:40. Прибытие самолёта из Москвы перенесли с 15:10 на 16:10.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 12 июня в пермском аэропорту вводили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Спустя почти три часа запрет сняли.

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