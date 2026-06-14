«Спартак‑Волгоград» вырвал бронзу в Кубке России

Начало третьей четверти и вовсе выглядело как заявка на уверенную победу. Точными бросками отметились Михаил Иванков и Сергей Буланаев, и отрыв вырос до комфортных четырёх мячей. В этот момент могло показаться, что исход матча предрешён. Но водное поло не терпит самоуверенности. Именно в эти минуты «Спартак», словно уверовав в собственную непогрешимость, допустил роковую расслабленность. «Восток» воспользовался моментом и выдал сокрушительную серию: шесть мячей подряд влетели в ворота Петра Федотова. К концу периода счёт перевернулся — 9:11 не в пользу Волгограда. Третий период был провален, а вместе с ним, казалось, и весь матч.