В Новосибирске обнаружили крупную партию контрафактных сигарет в гараже и магазине

Первую партию нелегального товара оперативники обнаружили в гараже на улице Твардовского. Там оперативники изъяли 1446 пачек сигарет общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей, которые были приготовлены для последующей продажи. Второй точкой стало торговое помещение на улице Комсомольской, где стражи правопорядка обнаружили ещё 2185 пачек с явными признаками контрафакта. Стоимость этой партии превысила 300 тысяч рублей.