Появились кадры с пожара в омском онкодиспансере

Пресс-служба МЧС по Омской области в воскресенье, 14 июня 2026 года, опубликовала кадры ночного пожара в омском онкодиспансере.
На кадрах показано, что в помещении выбиты окна, по всей площади копоть от дыма. Судя по мебели в помещении, вероятно, пожар случился не в палате, а в ординаторской или процедурном кабинете.
Напомним, огонь вспыхнул в омском онкодиспансере около 4 утра 14 июня 2026 года. Возгорание было на 7 этаже здания.
О причинах пожара и пострадавших в нем пока не сообщается. По данным регионального МЧС, в 5:18 возгорание было ликвидировано, спасены 5 человек.
Пожар, как сообщается, тушили 38 человек и 11 единиц техники.
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