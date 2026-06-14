В аэропорту Нижнего Новгорода ограничен приём и выпуск воздушных судов

На данный момент в аэропорту задержан один рейс из Нижнего Новгорода в Москву. Самолёт должен был вылететь в «Домодедово» в 9:40 утра, но пока рейс отложен до 13:40. Эта информация отражается на онлайн табло воздушной гавани.