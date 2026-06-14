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В аэропорту Нижнего Новгорода ограничен приём и выпуск воздушных судов

Из Нижнего Новгорода задерживается вылет одного рейса.

14 июня в аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде временно органичен выпуск и приём воздушных судов. Данное ограничение необходимо в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает Росавиация.

На данный момент в аэропорту задержан один рейс из Нижнего Новгорода в Москву. Самолёт должен был вылететь в «Домодедово» в 9:40 утра, но пока рейс отложен до 13:40. Эта информация отражается на онлайн табло воздушной гавани.

Сейчас на территории Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность».

Напомним, задержка авиарейсов в аэропорту Нижнего Новгорода зарегистрирована 12 июня.