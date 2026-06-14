Михаил Пучков: студент с целевым договором — это мотивированный студент

В системе среднего профессионального образования (СПО) Нижегородской области набирает обороты практика целевого обучения. Это не просто способ получить образование, а прямой мостик от студенческой скамьи к рабочему месту. О том, как это работает, какие отрасли наиболее активны и когда стартует приемная кампания, мы поговорили с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым.
— Михаил Юрьевич, для начала давайте объясним нашим читателям, что же такое целевой договор в системе СПО?
— Целевой договор для студента системы СПО — это, по сути, гарантия первого рабочего места, возможность учиться по индивидуальному треку и реальная дополнительная финансовая поддержка от предприятия. Предприятие-партнер напрямую заинтересовано в качестве подготовки, поэтому студенты получают актуальные знания, за успехи в учебе получают дополнительную стипендию, проходят практику на реальном производстве и к моменту выпуска уже являются ценными кадрами. Это прямой путь к успешному трудоустройству без неопределённости.
— Каковы масштабы этой работы в регионе на сегодняшний день?
— На данный момент в учреждениях СПО Нижегородской области по целевым договорам обучаются 2 231 студент. Обучение ведётся в 36 колледжах и техникумах региона. Из этого числа 392 — выпускники наших колледжей и техникумов. В рамках целевых договоров они скоро перейдут на полноценный рабочий график. Наиболее востребованными отраслями стали электро- и теплоэнергетика (около 1000 студентов), технология наземного транспорта (около 800) и машиностроение (более 500).
Лидером по количеству таких студентов является Выксунский металлургический колледж.
— Расскажите подробнее об этом флагмане.
— Выксунский металлургический колледж — отличный пример синергии образования и производства. В настоящее время в колледже по целевым договорам обучается 506 человек по программам «Профессионалитета» по специальностям металлургического профиля. Это прямой ответ на запрос их индустриального партнера — Выксунского завода ОМК. Студенты учатся под конкретную задачу предприятия.
— Когда абитуриентам стоит готовиться к старту приемной кампании в колледжи?
— Приёмная кампания в учреждения СПО Нижегородской области стартует 20 июня. Я призываю всех выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей внимательно изучить направления СПО. Рекомендую рассмотреть целевое обучение. Это действительно самый надежный старт для будущей карьеры.
— И последний вопрос. Как вы оцениваете роль таких студентов для экономики региона?
— Мы готовим не просто специалистов, а кадры, которые уже завтра вольются в экономику области. Студент с целевым договором — это мотивированный студент. Он понимает свою ценность для предприятия. Это и есть залог успешного будущего нашего региона.