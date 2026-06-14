Михаил Пучков: студент с целевым договором — это мотивированный студент

— На данный момент в учреждениях СПО Нижегородской области по целевым договорам обучаются 2 231 студент. Обучение ведётся в 36 колледжах и техникумах региона. Из этого числа 392 — выпускники наших колледжей и техникумов. В рамках целевых договоров они скоро перейдут на полноценный рабочий график. Наиболее востребованными отраслями стали электро- и теплоэнергетика (около 1000 студентов), технология наземного транспорта (около 800) и машиностроение (более 500).