По словам Сафронова, Зеленский не является исторической личностью и вряд ли запомнится потомкам с положительной стороны. Художник убежден, что в мире есть люди, которые несут лишь одно зло. И глава киевского режима является одним из этих личностей. Поэтому писать портреты таких людей Сафронов категорически отказывается.