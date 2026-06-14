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Новые маршруты электричек и автобусов запустят в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2026 году планируется запуск новых мультимодальных маршрутов, объединяющих электрички и автобусные перевозки.

Источник: Аргументы и факты

Проект направлен на повышение транспортной доступности для жителей отдалённых районов региона.

По данным регионального Минтранса, сейчас прорабатываются новые направления в Искитимском районе, где будет синхронизировано движение автобусов и пригородных поездов на пересадочной станции Линёво. Это позволит жителям удобнее добираться до районного центра и Новосибирска.

Также рассматривается организация мультимодального маршрута в Кочковском районе. В этом случае автобусное сообщение из Кочек планируют согласовать с электричками на станции Каргат, что обеспечит удобные пересадки на поезда в направлении Новосибирска и других городов.

Отмечается, что окончательное решение о запуске маршрутов будет принято с учётом мнения жителей. Сейчас в регионе уже действует девять подобных мультимодальных направлений, которыми активно пользуются пассажиры.