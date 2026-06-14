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Семь рейсов на вылет и прилет задерживаются в нижегородском аэропорту 14 июня

До этого в регионе начал действовать режим «Беспилотная опасность».

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 14 июня, в нижегородском аэропорту имени Чкалова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, они начали действовать после 4 утра.

На данный момент, судя по онлайн-табло нижегородского аэропорта, задерживаются семь рейсов. На прилет задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Еревана и Сочи. На вылет — в Москву, Екатеринбург и Сочи. Задержки составляют около 3 часов.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что ограничения на полеты вводились в ночь на среду в нижегородском аэропорту.