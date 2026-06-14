Умер архитектор Алмас Ордабаев, стоявший за знаковыми проектами Алматы

По ее словам, в последние дни жизни архитектор успел попрощаться с близкими. «Позавчера сказал жене Ольге, что будет прощаться, подписал свои последние картины. Вчера прощался со мной. Сегодня попрощался со своими внуками в Праге на расстоянии, помахал рукой на прощание», — написала Стехликова. Она также рассказала, что незадолго до смерти отец улыбался, говорил о любви к семье, а спустя полчаса его не стало.