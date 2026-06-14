Умер архитектор Алмас Ордабаев, стоявший за знаковыми проектами Алматы

В возрасте 88 лет умер известный казахстанский архитектор, дизайнер и исследователь истории архитектуры Алмас Ордабаев. О его смерти сообщила дочь — чешский политик казахского происхождения Джамиля Стехликова. О смерти Алмаса Ордабаева стало известно из публикации Джамили Стехликовой в социальных сетях.
По ее словам, в последние дни жизни архитектор успел попрощаться с близкими. «Позавчера сказал жене Ольге, что будет прощаться, подписал свои последние картины. Вчера прощался со мной. Сегодня попрощался со своими внуками в Праге на расстоянии, помахал рукой на прощание», — написала Стехликова. Она также рассказала, что незадолго до смерти отец улыбался, говорил о любви к семье, а спустя полчаса его не стало.
По информации Instagram-аккаунта prokadrykz, Алмас Ордабаев был известным казахстанским архитектором, дизайнером и историком материальной культуры, доктором философии по архитектуре. Он являлся вице-президентом Союза дизайнеров Казахстана, членом Союза архитекторов РК, почетным архитектором Казахстана и почетным академиком Академии художеств Казахстана.
За годы работы Ордабаев участвовал в создании более 60 объектов. Среди наиболее известных проектов — жилой район «Самал», Новая площадь и Дом ученых в Алматы. Он также занимался изучением истории архитектуры Казахстана, исследовал памятники Туркестана, Мангистау, Южного и Центрального Казахстана, руководил реставрационными работами на комплексе Ходжи Ахмеда Яссауи.
Кроме того, Ордабаев разработал дизайн высшей государственной награды «Халык Каhарманы» и форму Национальной гвардии Казахстана. Архитектор является автором нескольких монографий по истории архитектуры и культуры Казахстана, более 80 научных статей, а также четырех научно-популярных фильмов, посвященных истории культуры и архитектуры страны.