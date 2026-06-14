В ЕАО водителя фуры будут судить за смертельное ДТП с семьей

В Еврейской автономной области перед судом предстанет 49-летний водитель фуры Mercedes-Benz Actros после аварии, в которой погиб маленький ребёнок. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура ЕАО.
ДТП произошло 24 июня 2025 года на федеральной трассе. По версии следствия, водитель большегруза был трезв, но во время обгона другой фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером.
В легковом автомобиле ехала семья: мужчина, его супруга и двое детей 2022 и 2016 годов рождения. От удара младший ребёнок погиб на месте, водитель и остальные пассажиры получили травмы.
Пострадавших доставили в областную больницу, где им оказали медицинскую помощь. После завершения расследования прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы с возможным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.