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Под Хабаровском испытали беспилотники для борьбы с лесными пожарами и чёрными лесорубами

Дроны в Хабаровском крае проверяли на дальность полёта с лесной дороги без усилителей сигнала.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Хабаровска прошли полевые испытания беспилотных летательных аппаратов местных производителей. Специалисты оценивали, насколько эффективно дроны могут помогать лесному хозяйству региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, представители регионального правительства и профильного ведомства смогли лично убедиться в возможностях летательных аппаратов. Проверяли максимальную дальность управляемого полёта при запуске с обычной лесной дороги — без применения дополнительных антенн и ретрансляторов сигнала. Также оценивали характеристики навесного оборудования: чёткость видеоизображения, способности тепловизора и встроенного искусственного интеллекта.

— Применение беспилотных летательных аппаратов — это перспективное направление для лесного хозяйства как для мониторинга возникновения очагов возгораний и обследования кромки лесных пожаров, так и для патрулирования лесов, выявления незаконных рубок. Однако на сегодняшний день дальность действия этих аппаратов и время полёта не позволяют их использовать при обследовании территории на больших расстояниях, — прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев.

Он добавил, что переход на беспилотные технологии в регионе уже активно идёт. Сейчас в распоряжении краевого лесного ведомства находится 75 беспилотников, 57 из которых закупили в прошлом году. Все они переданы в учреждения лесного хозяйства для патрулирования лесного фонда и координации сил при тушении пожаров. Дроны особенно выручают при обследовании труднодоступных территорий, куда не может пройти наземная техника.

Полностью отказываться от пилотируемой авиации в регионе пока не планируют — слишком обширна территория Хабаровского края. Систематический мониторинг леса на значительном удалении от места взлёта станет возможным с появлением новых, более совершенных моделей с большей дальностью действия.

Все мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БПЛА» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке Дмитрия Демешина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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