Под Хабаровском испытали беспилотники для борьбы с лесными пожарами и чёрными лесорубами

Он добавил, что переход на беспилотные технологии в регионе уже активно идёт. Сейчас в распоряжении краевого лесного ведомства находится 75 беспилотников, 57 из которых закупили в прошлом году. Все они переданы в учреждения лесного хозяйства для патрулирования лесного фонда и координации сил при тушении пожаров. Дроны особенно выручают при обследовании труднодоступных территорий, куда не может пройти наземная техника.